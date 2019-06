TEMPORALI: MARTEDI 11 GIUGNO attenzione al NORD!

La stagione estiva muove i primi passi sotto l'egida di scambi meridiani molto accentuati e poco evolutivi.

Sull'Europa occidentale scenderà una vasta saccatura foriera di tempo fresco ed instabile, mentre sul Mediterraneo centro-orientale e sull'est europeo si ergerà un solido promontorio di alta pressione con tempo buono e molto caldo. Ecco, in sostanza, la situazione sinottica attesa in Europa per le ore centrali di martedi 11 giugno:

Si notano gli scambi meridiani accentuati di cui parlavamo poco sopra. Sull'estrema sinistra dell'immagine si apprezza la spinta dell'anticiclone delle Azzorre che invece di protendersi verso levante, punterà il suo naso verso nord, in direzione dell'Islanda.

Più ad est, tra la Francia e le Isole Britanniche, aria fredda di matrice artica verrà scaraventata verso sud con la costruzione di una vasta saccatura foriera di tempo instabile e fresco in loco.

Più a levante, ecco il promontorio anticiclonico sull'Europa orientale dove il tempo sarà buono e molto caldo, specie sulla vicina Russia.

Per ciò che concerne l'Italia, la parte centrale e meridionale verrà interessata dal promontorio africano stabilizzante ed avrà tempo nel complesso buono ed a tratti molto caldo. Le regioni settentrionali si troveranno invece al limite tra le due configurazioni, proprio laddove l'aria molto fresca atlantica andrà a "cozzare" contro l'aria molto calda si matrice africana; dallo scontro di queste due masse d'aria di così diversa origine prenderanno vita temporali anche di forte intensità.

Il modello americano, nella sua sommatoria precipitativa per la giornata di martedi 11 giugno , li individua segnatamente su Alpi, Prealpi e settori pianeggianti posti a nord del Po:

Nella zona cerchiata in rosso i temporali potrebbero essere anche molto forti, localmente accompagnati da grandine e da fenomeni vorticosi.

Qualche piovasco bagnerà anche la Sardegna e parte del centro peninsulare, mentre al sud il tempo sarà bello e caldo.

