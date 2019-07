TEMPORALI: il versante adriatico rischierà nuovi FENOMENI INTENSI nella giornata di SABATO?

Ci risiamo! Dopo 24-36 ore di tregua, tornano i temporali sull'Italia stante il transito di un nucleo instabile in arrivo da nord-ovest. I fenomeni colpiranno nuovamente i settori orientali e il versante adriatico, già duramente martoriato dai temporali eccezionali avvenuti mercoledi scorso.

Ci sarà nuovamente il rischio di fenomeni estremi come due giorni fa? Molto probabilmente no. Mercoledi 10 l'atmosfera era satura di calore dopo oltre 15 giorni di caldo insopportabile; è bastata un'infiltrazione più fresca per convertirlo in energia meccanica ed elettrica; da qui i fenomeni disastrosi che abbiamo avuto.

Attualmente partiamo da un potenziale termico decisamente più basso. Di conseguenza non si potranno escludere temporali intensi, ma quasi sicuramente non estremi come due giorni fa.

Detto ciò, confermiamo che le zone più interessate dai temporali di sabato 13 luglio saranno quelle orientali. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata prefestiva:

Sotto torchio la Romagna, l'Umbria orientale, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia; queste saranno le regioni maggiormente interessate dai temporali che saranno localmente di forte intensità.

Qualche temporale è atteso anche al nord-est e lungo il Tirreno (per sconfinamento di nuclei dall'Appennino verso le coste); al nord-ovest, sulle Isole e forse anche sull'alta Toscana, tempo bello e con caldo nella norma.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/temporali-tra-domenica-e-lunedi-il-nord-ovest-sotto-torchio-/80182/