TEMPORALI: ecco dove colpiranno nelle prossime 48 ore (cartine interne)

L'alta pressione si indebolirà un po' nelle prossime 24-36 ore, concedendo il passaggio di un fronte afro mediterraneo tra la Sardegna ed il basso Tirreno, così come un'accentuazione dell'instabilità lungo le Alpi.



I fenomeni più importanti sono attesi sulla Sardegna tra questa notte e giovedì pomeriggio: fenomeni di forte intensità potrebbero riguardare nottetempo la fascia costiera e durante le ore centrali del giorno le zone interne e montuose dell'isola.



Da notare che i fenomeni trasleranno poi verso le Eolie, la bassa Campania, il nord della Sicilia tra la serata di giovedì e la notte su venerdì, ripresentandosi ancora sull'isola di Sicilia e la Calabria nella giornata di venerdì. Molte nubi in arrivo anche su Lazio ed Abruzzo ma con basso rischio di precipitazioni, se non locali rovesci sulle zone più a sud delle rispettive regioni.



Nel corso di giovedì focolai temporaleschi si svilupperanno lungo la fascia alpina e prealpina, per poi tentare di raggiungere le zone pianeggianti limitrofe entro sera, ma senza probabilmente estendersi oltre.



Per venerdì i temporali si localizzeranno su est Alpi, segnatamente tra Alto Adige, alto Cadore ed alto Friuli Venezia Giulia.



Gli effetti nel campo termico riguarderanno essenzialmente la Sardegna e solo marginalmente il resto del Paese, attestandosi comunque ancora su valori superiori alle medie del periodo.



Anche per venerdì infatti nelle principali città sono attese anche punte prossime ai 28-29°C.







