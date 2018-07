TEMPORALI: dove si concentreranno tra DOMENICA e LUNEDI?

PREMESSA: la situazione per domenica 22 e lunedi 23 luglio risulta ancora un po' incerta dal punto di vista previsionale. Di conseguenza non prendete la posizione dei rovesci o dei temporali come oro colato.

La prima mappa mostra come potrebbero essere disposti i temporali nelle ore centrali di domenica 22 luglio.

Come si può notare dalla mappa, lampi e tuoni prenderanno di mira soprattutto il nord-est, con estensioni all'Appennino centro-settentrionale, all'Umbria, l'alta Toscana, le Marche e in parte anche l'Abruzzo.

Qualche fenomeno temporalesco sarà probabile anche sul nord-ovest, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà stabile e soleggiato.

La seconda mappa mostra come potrebbero essere disposti i temporali nella giornata di lunedi 23 luglio.

Sotto torchio il versante adriatico con temporali anche intensi per gran parte della giornata. Temporali anche nelle zone interne dell'Italia centro-meridionale e sulla Puglia.

Al nord, sul Tirreno e sulle Isole tempo abbastanza buono, ma non caldo stante un rientro di correnti settentrionali abbastanza sostenute.

