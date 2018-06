TEMPORALI: dove saranno maggiormente probabili tra MARTEDI e GIOVEDI?

Ancora correnti orientali o settentrionali sulla nostra Penisola a calmierare i bollenti spiriti di un'estate mediterranea ormai scalpitante.

Fino a giovedì 28 giugno, oltre alla non completa stabilità delle condizioni atmosferiche, non si toccheranno punte termiche rilevanti. Ciò ci sembra positivo in ottica di normalità stagionale in Italia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nella giornata di martedì 26 giugno.

I rovesci e i temporali interesseranno l'Abruzzo, il Molise e gran parte del meridione peninsulare; anche le zone interne del centro saranno interessate da qualche temporale nel pomeriggio, così come le zone alpine e prealpine; per il resto il tempo sarà buono.

Mercoledi 27 giugno avremo condizioni generalmente migliori sulla nostra Penisola.

Il tempo sarà difatti buono sulla maggior parte delle nostre regioni, tra l'altro con caldo pienamente sopportabile.

Nelle aree segnate in nero sarà probabile però qualche acquazzone o breve temporale nelle ore pomeridiane, che tenderà prontamente ad attenuarsi dopo il tramonto.

Giovedì 28 giugno (terza mappa) un particolare gioco di correnti potrebbe concentrare i piovaschi tra la Corsica, la Liguria, il basso Piemonte e le coste della Toscana.

Qualche temporale nel pomeriggio sarà possibile anche sulle Alpi orientali e al meridione, specie sulla Puglia, la Calabria e le zone interne in genere.

Su tutte le altre regioni si manterranno generali condizioni di bel tempo con temperature tutto sommato accettabili.