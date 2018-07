Temporale spaventoso su Padova : alberi sradicati dalla furia del vento [FOTO shock]

Fortissimo temporale attraversa il Veneto. Colpita in pieno Padova. Venti tempestosi in città.

Nel nostro precedente articolo, che potete leggere qui, vi abbiamo informato riguardo il fortissimo temporale che sta colpendo il Veneto centro-meridionale. In particolare sono state colpite duramente rodigino, padovano e veneziano dove si segnalano grandinate, nubifragi e venti tempestosi.

Le raffiche di vento molto intense, a tratti superiori ai 110 km/h, sono legate al downburst del temporale, ovvero l'imponente colonna d'aria fredda che crolla verso il suolo dall'interno del temporale. Queste raffiche spaventose hanno investito in pieno Padova dove ha causato danni numerosi a diverse strutture e alla vegetazione. Sono decine gli alberi sradicati dalla furia del vento e centinaia i rami spezzati e finiti per strada creando disagi alla circolazione.Ribaltati numerosi cassonetti della spazzatura e divelti anche i tetti delle abitazioni.



Impressionanti le immagini che arrivano da Padova sia riguardo i danni che riguardanti il temporale in tutta la sua imponenza :