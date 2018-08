TEMPORALE marittimo su nord Toscana: LIVE

E' bastata una lieve curvatura ciclonica delle correnti, un certo calo della pressione atmosferica, per "impostare" una situazione temporalesca a cavallo tra Liguria ed alta Toscana, ben alimentata dalle brezze di terra che si sono spinte sin sul mare caldo nei bassi strati e della corrente portante in quota da WSW, umida e favorevole alla costruzione di nubi torreggianti.



I cumulonembi stanno scaricando rovesci intermittenti tra l'estremo est della provincia di La Spezia, la Garfagnana, la Lunigiana, parte della Versilia e dunque, le foci del Serchio e dell'Arno. Le province più colpite sono e saranno ancora per qualche ora quelle di Massa-Carrara, Lucchesia, Pistoiese.



Nel corso della mattinata il mare esaurirà la sua azione instabile e i temporali cominceranno a formarsi lungo la dorsale appenninica, specie tra Fiorentino e Senese, oltre che ancora sulle zone interne del Carrarese e del Pistoiese con annessi colpi di vento ed isolate grandinate.



Non si prevedono però criticità importanti.