Tempo stabile anticiclonico interrotto dal passaggio di qualche corpo nuvoloso

Il tempo di febbraio continuerà ad essere influenzato da una circolazione di venti occidentali che nell'ambito del Mediterraneo, saranno accompagnati ancora da un profilo delle temperature alquanto elevato, con valori che risulteranno spesso superiori alle medie del periodo. Alcune perturbazioni anche intense, sono previste interessare ancora i settori europei centrali e settentrionali, dove il tempo continuerà ad avere caratteristiche instabili e le precipitazioni saranno frequenti ma con clima non freddo. Il nostro Paese ricadrà invece sotto l'influenza di frequenti anticicloni, anche se qualche perturbazione potrebbe coinvolgere le regioni del centro e del nord, soprattutto sull'arco alpino, dove potrebbero ancora verificarsi delle nevicate sui rilievi di confine. A questo proposito, la previsione del modello americano conferma il passaggio di una perturbazione proprio a ridosso delle regioni settentrionali tra domani, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio:

Nel prossimo fine settimana, un'onda anticiclonica riporterà nuovamente condizioni di tempo più stabile, con un profilo delle temperature ancora molto mite. Le temperature più elevate si faranno sentire al centro ed al sud ma il freddo mancherà all'appello anche sulle regioni del nord. Questa carta di previsione riferita a sabato 15, mostra l'anticiclone accompagnato ancora da temperature che avranno ben poche caratteristiche invernali:

Una seconda perturbazione è prevista attraversare l'Europa tra lunedì 17 e martedì 18 febbraio, a farne le spese saranno ancora le regioni alpine, con nubi dense e qualche nevicata. Come spesso è successo in queste ultime settimane, potrebbero farne le spese anche i versanti del medio ed alto Tirreno, dove non si escludono delle precipitazioni. Per quanto riguarda questo impulso perturbato, ancora i modelli sono indecisi nel valutare quanto quest'ultimo potrà essere incisivo nei confronti dello stivale italiano. La previsione del modello americano riferita a martedì 18, rimane una delle più instabili ma non tutti i modelli sono dello stesso avviso:





In linea generale, tutte queste perturbazioni avranno comunque un comportamento poco incisivo sull'evoluzione generale del tempo in ambito italiano, saranno impulsi piuttosto veloci che non potranno attardarsi sul nostro territorio per più di qualche ora, se si eccettuano i rilievi alpini di confine, non saranno in grado di portare precipitazioni significative e non avranno un grosso impatto sull'andamento delle temperature che resteranno sempre temperate.