Tempo PAZZO in Lombardia in questa Vigilia di Natale: neve, primavera e nebbia!

Una perturbazione che arriva da nord e che trova l'ostacolo delle Alpi e dell'alta pressione.



Ne deriva tutta una strozzatura che determina l'insorgenza del foehn (molto mite) sulla Lombardia occidentale, precipitazioni da sfondamento da nord sulla Valtellina, nebbia persistente laddove il foehn non sfonda: cioè sull'est della regione.



Pazzie della Vigilia di Natale dove i milanesi aspettano sempre una neve che non arriva MAI: l'ultima volta fu nel 2000 e prima ancora nel lontano 1963.



E allora Milano si travestirà da Rio de Janeiro e nel pomeriggio potrà perfino sperimentare temperature oltre i 15°C: miracoli del foehn, che cesseranno spingendosi nell'est della regione, dove le massime non supereranno i 5-6°C.



Sarà primavera anche a Varese dove le massime potranno addirittura toccare i 19°C. La perturbazione invece continuerà a determinare precipitazioni nelle zone di confine e soprattutto tra alta Val Chiavenna e alta Valtellina, con limite della neve che dai 2000m passerà rapidamente ai 1300m. I fenomeni dovrebbero esaurirsi dal tardo pomeriggio.



In serata la rotazione del vento dai quadranti orientali dovrebbe riportare la nebbia su tutta la regione, cancellando l'atmosfera primaverile. Insomma una vigilia pazza, e non scopritevi troppo, per Natale tornerà a far freddo!