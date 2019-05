TEMPO "pazzo" in arrivo per tutta la settimana 13-19 maggio

Che settimana! Un vortice depressionario abbraccerà l'Italia portando dapprima molta instabilità su medio Adriatico e meridione, poi finendo probabilmente per coinvolgere anche il resto del Paese, muovendosi a ritroso e collegandosi alla grande circolazione da ovest in arrivo dall'Atlantico.



Andiamo però con ordine; guardate cosa si prevede per lunedì 13 maggio secondo il modello europeo: il vortice freddo è centrato sul nostro meridione, ma ne viene coinvolta un po' tutta la Penisola, anche se il nord-ovest ne rimane temporaneamente sottovento:

L'alta pressione sull'ovest del Continente, diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare, invece di abbracciare il Mediterraneo centrale, tenderà a spezzarsi al centro: una parte salirà verso il nord Europa e l'altra imploderà sul nord Africa, di conseguenza la depressione mediterranea si muoverà a ritroso, come si nota da questa mappa del modello europeo prevista per giovedi 16 maggio:

L'aggancio con l'Atlantico determinerà un sensibile peggioramento su tutta Italia durante il fine settimana 18-19 maggio con piogge e temporali quasi ovunque, ma soprattutto al nord in questo caso, guardate infatti la mappa barica prevista per sabato 18 maggio secondo il modello europeo:

IL TEMPO in SINTESI dal 13 al 19 maggio:

lunedì 13 maggio: instabile su medio Adriatico, meridione, basso Lazio, Romagna, estremo nord-est con piogge, rovesci, temporali sparsi e colpi di vento, variabile altrove ma asciutto e comunque ventilato. Mite solo al nord-ovest.



martedì 14 maggio: instabile su nord-est, Emilia-Romagna, centro e sud con rovesci e temporali sparsi, alternati a momenti asciutti e qualche schiarita, parzialmente nuvoloso altrove, neve su est Alpi oltre i 1200m e su Appennino centrale oltre i 1400m, ventoso e freddo per la stagione.



mercoledì 15 maggio e giovedì 16 maggio: tempo simile ma con fenomeni più sparsi e limitati soprattutto a medio Adriatico e meridione, maggiori schiarite sul nord-ovest e la Sardegna, sempre fresco.

venerdì 17 maggio: tregua con nubi sparse ma solo qualche rovescio occasionale sui rilievi nel pomeriggio. Più mite.



sabato 18 e domenica 19 maggio: generale maltempo con piogge e temporali, venti sostenuti meridionali, temperature in rialzo al sud, in calo al nord-ovest.