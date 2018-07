Tempesta Tropicale Prapiroon in rotta verso Giappone e sud Corea

Si segnala la presenza di un Ciclone Tropicale denominato PRAPIROON sul mar delle Filippine. Alle ore 08.00 (ora locale italiana) la parte centrale del ciclone risultava posizionato a Latitudine 24,6N e Longitudine 127,4E. Il ciclone è ancora classificato come FORTE TEMPESTA TROPICALE, al suo interno soffiano venti compresi fra 102 km/h e 148 km/h.



Nelle prossime ore tenderà a spostarsi verso nord/nord-ovest, interessando ancora il Mare delle Filippine, la Corea del sud ed il Giappone, con massimi effetti sulla Prefettura di Okinawa ed il mar Cinese orientale. Le previsioni mettono in risalto un rinforzo ulteriore dei venti che entro domani saranno compresi tra 120Kh/h e 176Km/h, facendo classificare la tempesta come vero e proprio TIFONE .



La tempesta dovrebbe infine esaurire la sua corsa sul Mar di Giappone a ridosso delle coste estreme orientali della Russia, per poi essere aggianciata dal flusso della corrente a getto, trasformandosi in una normale depressione extratropicale delle medie latitudini. Tutto questo entro la seconda metà della settimana prossima.