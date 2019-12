TEMPESTA invernale in arrivo venerdì sull'Italia: venti fortissimi, temporali, anche NEVE al nord

IN SINTESI

Venerdì arriverà la prima tempesta invernale sul territorio. Porterà precipitazioni, tanto, tantissimo vento e momenti nevosi anche in pianura al nord. Da sabato le cose miglioreranno sensibilmente, poi vivremo una nuova fase mite, di stampo autunnale, ma comunque piovosa per alcune regioni.

PERTURBAZIONE: si muoverà in seno ad una stretta saccatura e ad un minimo al suolo che andrà posizionandosi sul catino padano a metà giornata, in scivolamento sul medio Adriatico in serata, con valori sino a 983hPa. I fenomeni più rilevanti saranno i forti rovesci temporaleschi attesi lungo tutta la fascia tirrenica, le copiose nevicate sull'ovest delle Alpi, specie versanti esteri, la spruzzata di neve in Valpadana in seno al passaggio del fronte freddo nella mattinata di venerdì.



FIOCCHI in CITTA': sono attesi su Aosta, Torino, Milano (misti a pioggia), Como, Lecco, Varese, Bergamo, Novara, Domodossola, Vercelli, Asti, Alessandra, Cuneo, Brescia, Crema, Cremona, Monza, Sondrio, Verona, Vicenza, Belluno, Trento, Bolzano (scarsi), Padova, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Pordenone ed Udine.



VENTI: se si parla di tempesta lo si fa a ragion veduta. Tanto vento è atteso sul nostro Paese tra le prime ore di venerdì e la mattinata di sabato con raffiche anche oltre i 120km/h sulla Sardegna. Avremo Maestrale turbolento ad ovest già nella mattinata di venerdì, Libeccio sull'area peninsulare e Ostro in Adriatico, ma sarà il Maestrale a prevalere poi ovunque entro sera. I mari saranno in burrasca con mareggiate lungo le coste esposte.



Qui la distribuzione dei fenomeni attesa tra le 00 e le 06 di venerdì 13 dicembre secondo il modello europeo: si notano già i fenomeni sul Tirreno e il nord-ovest, nevosi sul Piemonte e l'arco alpino occidentale, piovosi nel Milanese:

Ed ecco l'evoluzione per la mattinata con la massima intensità del peggioramento e la neve che guadagna in modo più generoso anche le pianure del nord, notate i fenomeni intensi, a sfondo temporalesco sul Tirreno e l'intensa ventilazione prevista: