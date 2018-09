TEMPESTA di VENTO in arrivo su gran parte d'Italia!

Il Foehn ad ovest e la Bora ad est si stanno già facendo sentire sul catino padano, ma presto la distribuzione della pressione farà in modo che siano i venti orientali a prevalere e non quelli settentrionali.



Saranno loro a traghettare l'aria fresca, anzi molto fresca, sul nostro Paese, proprio a partire dal nord e dalle regioni del medio Adriatico.



Da notare la persistenza del Maestrale sino a sera sui versanti occidentali della Sardegna, poi anche lì ci sarà la rotazione a Grecale.



Nella giornata di martedì il grecale impazzerà su gran parte del Paese: sono venti pellicolari, cioè presenti soprattutto tra il suolo e le quote medie, che favoriscono una rapida flessione dei valori di temperatura, ma che veicolando una massa d'aria più fredda fanno aumentare rapidamente la pressione al suolo e finiscono dunque per stabilizzare il tempo.



Un vortice ciclonico in quota però andrà a posizionarsi tra mar Jonio, Albania e Grecia e quella potrebbe essere una spina nel fianco per il tempo nell'area mediterranea.



E' però presto per parlarne: cominciamo a sperimentare questa sorta di tempesta di vento, che potrebbe portare raffiche da ENE sino a 70km/h.



Le temperature caleranno di 7-8°C nei valori minimi e di 6-7°C nei valori massimi, localmente anche molto di più sulle zone interne e di montagna.



Pronte le felpe dunque, l'autunno prova a piazzare il primo colpo!

Qui trovate nel dettaglio le città che potrebbero risultare più ventose nelle prossime 36 ore:

http://www.meteolive.it/classifiche-meteo/citta-piu-ventose/