TEMPESTA di vento e pioggia in arrivo lunedì sull'Italia a causa di un ciclone: attenzione!

Una tempesta in piena regola quella che i modelli seguitano a proporre in transito sull'Italia tra le prime ore di lunedì e la notte su martedì.



Il minimo depressionario al suolo si approfondirà a ridosso della Sardegna, raggiungendo i 990hPa, poi muoverà in direzione del Mar Ligure, con l'intenzione di approfondirsi ulteriormente sino a 980/985hPa.



Sulla mappa questi vortici vengono descritti da linee concentriche ravvicinate, le cosiddette isobare: più sono ravvicinate più sottendono variazioni importanti di pressione in prossimità del vortice e segnalano dunque anche una ventilazione particolarmente sostenuta, che può divenire tempestosa.



Il minimo dovrebbe attraversare la Valpadana entro la serata di lunedì e valicare le Alpi nella notte su martedì senza perdere particolare forza.



Prima e durante il suo passaggio la ventilazione risulterà particolarmente intensa tra nord e centro, con raffiche tra Scirocco e Levante che potranno anche toccare gli 80-90km orari, mentre il Maestrale soffierà turbolento sul Golfo del Leone, dove entrerà aria più fredda.



Il vento si avvertirà molto bene non solo lungo le coste o sui monti, ma anche sulle zone interne e persino sul catino padano e potrebbe risultare molto pericoloso!

I mari risulteranno tutti da molto mosso ad agitati con possibili burrasche su alto Tirreno, Mar Ligure ed alto Adriatico.



La tempesta di pioggia e vento pare ormai confermata all'85%, vedremo se nei prossimi aggiornamenti i modelli la attenueranno un po': per ora tutte le versioni che vi mostriamo confermano non solo la sua potenza ma anche la traiettoria che abbiamo descritto.



