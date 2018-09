Tempesta di neve sulla Marmolada, il video del blizzard!

Tempesta di neve sulla Marmolada, spettacolare video da oltre 3000 metri di quota.

Nell'apice dell'ondata di maltempo giunta nelle scorse 48 ore al nord abbiamo assistito a intense nevicate sull'arco alpino, oltre i 2000 metri di quota, che hanno portato importanti accumuli nevosi. La neve tra la fine di agosto e gli inizi di settembre è assolutamente normale per le Alpi e soprattutto per quote superiori ai 2000 metri, quindi nulla di eclatante.

Ieri pomeriggio, durante l'apice del maltempo sul nord-est, si è verificata una forte nevicata sulla Marmolada a partire dai 2000 metri di quota. Oltre i 2500 metri sin verso la vetta si è scatenato un vero e proprio blizzard, ovvero una tempesta di neve con vento forte e fiocchi molto piccoli : una situazione tipica per i rilievi durante fasi di maltempo legate a basse pressioni organizzate, che richiamano forti venti verso l'Italia.

Spettacolare il video diffuso sui social network da Carlo Budel, registrato ieri 2 settembre 2018 alla quota di circa 3300 metri sulla Marmolada!