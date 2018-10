Tempesta di grandine in Australia : gente ferita e danni enormi

Devastante grandinata in Australia, nel Queensland. Chicchi grossi feriscono le persone e provocano gravi danni.

Una spaventosa grandinata si è abbattuta ieri 11 ottobre nel Queensland, in Australia, esattamente nella località di Kingarov. Il violento temporale ha investito in pieno la città causando danni enormi sia per le raffiche di vento fortissime (oltre 120 km/h) sia per la grandine decisamente incisiva.

I chicchi di ghiaccio di grosse dimensioni, a tratti anche di oltre 6-7 cm di diametro, hanno distrutto centinaia di automobili, finestre e lampioni. Danneggiate anche i tetti delle abitazioni e per di più sono stati segnalati diversi feriti colpiti dai chicchi di ghiaccio.





Una donna mentre si trovava alla guida della sua auto è stata colta di sorpresa dalla grandinata che ha rapidamente distrutto il parabrezza : la donna era a bordo dell'auto con la figlia e per proteggerla dalla grandine le ha fatto da scudo venendo colpita ripetutamente dai chicchi di grandine molto grossi. Eloquenti le ferite riportate.