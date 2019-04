TEMPERATURE: via giubbotti e maglioni?

Ci potremo alleggerire un po' tra mercoledì e sabato, ma non mettetevi in testa che possa scoppiare un'estate anticipata. Primavera, niente più che un salutare, anche se breve periodo di bel tempo primaverile con temperature che però difficilmente supereranno picchi di 22-23°C, complice peraltro un mare ancora freddo.



Le nostre colline però saranno una fantastica tavolozza di colori, così come i nostri parchi. Si starà bene, così come dovrebbe sempre essere in aprile inoltrato, senza pensare che l'estate però sia ad un passo.





Andiamo ad analizzare le aree in cui farà un po' più "caldo" nelle ore pomeridiane: saranno quelle interne del nord, delle regioni centrali tirreniche e qua e là delle isole Maggiori. Curioso osservare come, dopo le 14, le temperature calino sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche a causa dell'inserimento della brezza marina ancora particolarmente fresca, solo sulla Pianura Padana i valori rimarranno stabili sui 21-22°C sino al tardo pomeriggio.



Si andrà avanti così almeno sino a venerdì 19, ma anche sabato 20 i valori non si discosteranno molto da quelli registrati nei giorni precedenti. Ecco comunque la sequenza termica delle tre giornate tratta dal nostro modello: rispettivamente mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19, tutte centrate attorno alle ore 14: