Temperature in Europa: quella lunga linea che separa il FRESCO dal CALDO...

Spesso vi abbiamo parlato della dicotomia climatica e fenomenologica che sta interessando l'Europa in questo primo frangente di giugno. In questa sede abbiamo deciso di farvela vedere.

La mappa in questione focalizza le temperature registrate in Europa alle 9.20 UTC (le 11,20 italiane di martedi 11 giugno). Vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

Fa quasi impressione il limite tra il caldo e il fresco; notate come la Francia, gran parte della Penisola Iberica, le Isole Britanniche e la Scandinavia stiano vivendo un inizio estate davvero sotto tono, con temperature alquanto basse e piogge frequenti.

A sud est della linea blu invece cambia tutto; il centro-sud della nostra Penisola e tutta l'Europa orientale sono interessate da una forte e persistente ondata di caldo con temperature ben al di sopra delle medie del periodo.

Notate inoltre come le regioni settentrionali italiane si trovino proprio al limite tra queste due diverse configurazioni. Ecco il motivo degli intensi temporali che periodicamente si abbattono sui settori alpini, prealpini e dell'alta pianura a causa di questo contrasto termico.

Queste dicotomia termica non si risolverà prima dell'inizio della settimana prossima, quando l'anticiclone delle Azzorre dovrebbe "piallare" tutti gli scambi meridiani in favore di una situazione meno estrema e piu normale.