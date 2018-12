Temperature in Europa: molto FREDDO in sede scandinava

La mappa mostra il quadro delle temperature minime registrate nella notte in Europa. Vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

Il nocciolo freddo più potente è ubicato in prossimità della Scandinavia, in particolare sui settori settentrionali del comparto. Qui sono presenti punte al ribasso fino a -19°, ovviamente non in prossimità della zone costiere.

La roccaforte della mitezza è arroccata invece più ad ovest e più a sud, in modo particolare sull'Irlanda, la Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo, sia orientale che occidentale, dove i valori sono superiori a 10°

Il resto d'Europa presenta al momento temperature solo relativamente fredde, ma destinate a scendere anche in maniera sensibile nei prossimi giorni su tutto il comparto centro-orientale e sulla Vicina Russia per l'arrivo dell'attesa colata fredda.