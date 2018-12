Temperature in diminuzione con l'anno nuovo? Vediamo dove

L'anticiclone sull'Europa occidentale determinerà ancora una lunga parentesi di tempo soleggiato e stabile soprattutto sui settori italiani settentrionali e sui versanti alto tirrenici, laddove ci aspettiamo il proseguimento di una fase atmosferica piuttosto secca ed avara di precipitazioni. Le correnti sull'Europa centrale ed orientale avranno infatti una direttrice di provenienza prevalentemente da nord oppure da est. Tali correnti saranno spesso e volentieri inserite in un contesto anticiclonico garanzia di tempo buono e neanche troppo freddo su una cospicua fetta del nostro continente, quantomeno sui settori centrali e soprattutto occidentali. L'azione delle correnti artiche sarà limitata alle regioni europee orientali, laddove invece sono previsti valori intensi di freddo.



Il tempo previsto sullo stivale italiano sarà diviso in due; l'instabilità potrebbe fare capolino in più di un'occasione sulle regioni meridionali e soprattutto sui versanti basso adriatici. Su queste regioni le temperature potrebbero risultare più basse rispetto alla media prevista sul resto del Paese. Al nord, sui versanti tirrenici e la Sardegna, il profilo medio delle temperature risulterà infatti più elevato a causa dell'influenza stabile e mite portata dall'anticiclone oceanico.



Una fase più intensa di raffreddamento atmosferico potrebbe intervenire fra fine anno e i primi giorni del nuovo anno (vedi mappa), con effetti ancora una volta più convinti al centro ed al sud (versanti adriatici), ove potrebbero manifestarsi anche delle precipitazioni. La previsione rimane ovviamente da confermare.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it