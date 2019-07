TEMPERATURE del MARE: via libera ai bagni e alle nuotate!

Ulteriore balzo in avanti delle temperature dei mari che circondando la nostra Penisola. I valori sono quasi ovunque superiori alla media del periodo stante il clima caldo che negli ultimi tempi non ha mai dato tregua al bacino del Mediterraneo.

Ecco la mappa delle temperature del mare rilevate via satellite e aggiornate al pomeriggio odierno (venerdi 5 luglio).

Come potete apprezzare dalla mappa, gli specchi d'acqua che circondano la nostra Penisola sono pronti ad accogliere anche i più freddolosi per un bagno in mare.

Il record del caldo spetta al golfo di Venezia, con ben 28° di temperatura superficiale. 27°si registrano sul Mar Ligure, l'alto Adriatico e il basso Tirreno; più fresche le acque del Mare di Sardegna, che attualmente registrano 24° (lo specchio d'acqua più fresco di tutti), mentre le altre zone sono comprese tra 25° e 26°.