TEMPERATURE del MARE: siamo già molto in alto..

Temporali permettendo, il secondo fine settimana di luglio sarà accolto da temperature marine davvero elevate per il periodo. Via libera quindi ai bagni in mare senza patire lo shock termico quando si entra in acqua.

Ecco la mappa delle temperature dei bracci di mare che circondano l'Italia rilevate via satellite questa mattina (venerdi 12 luglio):

Molti bacini hanno raggiunto la temperatura superficiale di 27°...che in teoria non si dovrebbe raggiungere neanche alla fine dell'estate, se non sui settori più meridionali del Mediterraneo.

Stupiscono i 27° del Mar Ligure e dell'alto Tirreno (contro i 22-23° di media). 27° si registrano anche al largo della Campania, sul medio Adriatico e al largo della Sicilia settentrionale.

Sul resto d'Italia le temperature superficiali dei mari sono comprese tra 25 e 26°...comunque esuberanti per la metà di luglio.