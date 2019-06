TEMPERATURE del MARE: si punta in alto...

Come ribaltare una situazione nel giro di un mese! Ad inizio giugno l'estate era partita con temperature del mare piu basse del normale; il sottomedia termico risultava anche marcato in alcuni settori, dove non si riusciva a raggiungere la temperatura superficiale di 20°.

A distanza di un mese tutto è cambiato: è bastata qualche sventagliata africana ben assestata per far recuperare il deficit termico e sforare addirittura la media in questi ultimi giorni; in altre parole, siamo passati da un sotto media conclamato ad un sopra media altrettanto conclamato in un lasso temporale relativamente breve.

Ecco le temperature del mare registrate via satellite questa mattina:

Temperature tra 27 e 28° si registrano sull'alto Adriatico, un valore termico molto elevato. Gli altri specchi di mare sono assestati tra 24° e 26°, valori sempre superiori alla media. Restano piu freschi i bacini prospicienti la Sardegna con temperature di superficie comprese tra 22 e 23°.

Si tratta di caldo in prevalenza pellicolare che alla prima mareggiata (se ci sarà) verrà sicuramente ridimensionato...tuttavia un aumento termico simile e in così poco tempo fa indubbiamente riflettere.