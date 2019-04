Temperature del MARE: inizia un lento RECUPERO, ma per un bagno è decisamente presto!

Un veloce bagno in mare nella giornata di Pasqua? Non scherziamo!

E' vero che per molte persone la voglia di mare e di sole non ha mai fine, ma a nostro giudizio un'entrata in acqua adesso risulta decisamente prematura e poco salutare per il fisico.

I picco freddo delle nostre acque, riscontrabile tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo, è comunque passato; adesso gli specchi di mare che circondano l'Italia tendono lentamente a scaldarsi, ma ci vorrà ancora un mese (almeno) per poter attingere beneficio dopo un eventuale bagno.

Le temperature del mare sono ancora decisamente basse. Ecco il quadro aggiornato:

Come vedete, le temperature di superficie non superano i 16° (riscontrati sul Golfo di Cagliari, Napoli e Venezia), decisamente pochi per un'eventuale entrata in acqua.

Gli altri settori presentano temperature abbastanza omogenee tra 14 e 15°, con un minimo di 13° in corrispondenza del Golfo di Trieste.