Temperatura reale e percepita; quali sono le differenze?

Quante volte abbiamo sentito parlare nei telegiornali, di temperature reali e temperature percepite? "Eccoci a Roma, abbiamo una temperatura reale e una percepita rispettivamente di 35°C e 42°C." Ma cosa si intende con temperatura percepita? Da un punto di vista teorico, l'organismo umano avverte delle sensazioni di caldo o di freddo, ma non può percepire la reale temperatura. In secondo luogo, non esiste una temperatura percepita universale: il dato varia in ragione dell'indice utilizzato. Numerosi studi di bioclimatologia, in base alle relazioni fra temperatura e umidità, hanno individuato il limite critico oltre il quale l'organismo non è più in una situazione di benessere.

In linea di massima, è bene ricordare che il vento tende ad agire verso una riduzione del disagio, a meno che non si superino certe soglie di temperatura. La radiazione solare agisce in direzione opposta, aumentando gli apporti energetici all'organismo. Molti studiosi hanno cercato di creare un indice che rappresentasse correttamente la sensazione di calore percepito dalle persone.



- L'indice di Thom (Discomfort index, DI) che definisce il grado di stress termico.

- L'indice termo-igrometrico (THI) che fornisce in pratica, numeri sempre inferiori a quelli dell'aria, poichè fa riferimento ad una condizione di teorica saturazione (UR=100%) creando qualche difficoltà di interpretazione nella maggioranza degli individui.



Ad esempio, +32°C con il 30% di umidità determinano un indice THI di circa +25°C, questo significa che la sensazione di caldo che stiamo avvertendo corrisponde a quella prodotta da una temperatura di +25°C accopagnata da un valore di umidità pari al 100% .



- infine l'indice SSI- Summer Simmer index, elaborato dall'americano John W. Pepi. Rispetto agli indici di Thom il suo indicatore si riferisce ad un ambiente arido, estrapolando quindi valori sempre superiori alla temperatura reale dell'aria, favorendone l'accettazione da parte dell'opinione pubblica.