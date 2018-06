Telelavoro contro lo smog: ecco i vantaggi concreti!

Sono numerosi ormai i convegni che promuovono l'attività di telelavoro. Lo fanno perchè davvero è ormai inconcepibile trascorrere ore su mezzi pubblici inefficienti, stipati come animali, in condizioni igieniche spesso precarie, arrivando sul posto di lavoro sfiniti, tornando a casa nervosi e ancora più stanchi, depressi ed incapaci di fare niente altro che non sia la normale routine.



Oltretutto il pendolarismo non solo nuoce alla nostra salute, ma anche al clima, determinando emissioni di anidride carbonica spaventose e affollando strade ed autostrade sino al collasso della circolazione, previsto entro un decennio, visto il costante aumento della popolazione extra-comunitaria.



Qualcuno ha obiettato che lavorare da casa significherebbe avere meno rapporti sociali, maggiori distrazioni e minore resa lavorativa, guai alla vista, mal di schiena, rischio di infortuni che potrebbero gravare sull'azienda, incapacità di staccare dal lavoro anche di sera.



Tutto superabile con accordi mirati, regole precise ed abitudini sane. La verità è che i rapporti sociali si potranno avere facilmente dopo l'orario di lavoro, la vista si potrà preservare adottando opportuni accorgimenti, senza pensare alla grande opportunità di vivere a maggior contatto con i propri figli, al tempo libero in più di cui disporre senza doverlo perdere inutilmente nei trasferimenti.



In Italia solo l'1% della forza lavoro lavora con questa tecnica; l'obiettivo è quello di giungere almeno al 10%, risparmiando 3mila tonnellate all’anno di Co2, con un risparmio di 46 milioni di euro sui costi degli incidenti stradali, senza dimenticare la sensibile riduzione del numero di veicoli in circolazione, l'aumento della produttivita’, grazie ad una maggiore freschezza fisica, la riduzione dei costi operativi legati alla presenza fisica dei lavoratori in azienda; si tratta dunque di un problema culturale, un pregiudizio che andrà combattuto e vinto, per il nostro bene e per quello delle future generazioni.