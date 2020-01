Svolta meteo di FEBBRAIO: ci sono novità? SI!

Sono giorni che andiamo ripetendo che, dopo una breve fase di variabilità, prevista tra oggi e giovedì 30 gennaio, dovrebbe concretizzarsi l'ultima fiammata anticiclonica sull'area mediterranea, prima di un periodo decisamente più dinamico e anche nettamente più freddo.



Anche oggi arrivano conferme rispetto alla linea di tendenza espressa, anche se ancora molte emissioni risultano titubanti in tal senso. C'è però una convergenza rispetto ad una linea previsionale di massima, che dovrebbe vedere l'inverno finalmente entrare in scena con più convinzione sull'Europa dal 4 febbraio in poi.



Ecco l'evoluzione così come si prospetta attraverso le mappe bariche più significative del modello americano: la prima si riferisce a giovedì 30 gennaio e mostra l'anticiclone subtropicale in graduale rimonta:

La rimonta si concretizzerà maggiormente tra l'1 ed il 3 febbraio, a cui si riferisce la mappa seguente (massimo della stabilità):

Non sarà più però quell'anticiclone massiccio che ha dominato gennaio, il vortice polare infatti appare disturbato e vuole scaricare almeno una parte di tutta l'aria fredda accumulata al Polo verso sud. Lo farà ad intervalli, ad ondate, partendo probabilmente da una situazione simile a quella prospettata in questa mappa qui sotto, prevista per il 5 febbraio:

Ondulazioni che garantirebbero quel dinamismo che sino ad ora è mancato, ma l'ipotesi successiva (un po' estrema) non esclude la possibilità di arrivare ad uno scambio di calore lungo i meridiani assai spettacolare come si evince qui per domenica 9 febbraio a 1500m; la mappa ricomprende tutto il nord emisfero, laddove si nota un anticiclone in fuga verso il Polo e l'aria fredda che prova a prendere la via del Mediterraneo o perlomeno dell'est europeo:

Il fatto che finalmente compaiano tali mappe fa pensare che non sia frutto di fantasia, ma l'embrione di qualcosa di più importante che i modelli stanno provando a delineare, seguite gli aggiornamenti!