Super grandinata colpisce Sacile (Pordenone) - strada stracolma di ghiaccio - VIDEO

Violenta grandinata nel pordenonese. Colpita Sacile da una tempesta di grandine. Il video.

Grandine a Sacile, Pordenone / Le ultime note d'instabilità della perturbazione atlantica giunta in settimana si sono manifestate nella giornata di giovedi, 5 aprile, sulle regioni orientali della nostra penisola, dal Friuli alla Puglia. I refoli freschi di origine atlantica sono entrati in contatto con la calura pomeridiana prodotta dal Sole e, come sempre avviene nel semestre (primavera-estate), hanno dato vita a intensi temporali pomeridiani.

Fortemente colpita dalla grandine la zona di Sacile, nell'entroterra pordenonese, dove ieri nel tardo pomeriggio si è abbattuta una grandinata impressionante. La tempesta di ghiaccio ha imbiancato il centro abitato e anche le strade periferiche e provinciali dove si sono accumulati diversi centimetri di grandine. In alcuni frangenti i chicchi hanno raggiunto anche i 2-3 cm di diametro, producendo anche danni importanti alla vegetazione.

Impressionante questo video che arriva da Sacile :

