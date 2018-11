SUPER FREDDO negli ultimi giorni di novembre?

L'anticiclone in posizione anomala e la circolazione europea che procede al contrario. Se ne parla da giorni e un primo riscontro reale ci sarà tra il fine settimana e l'inizio della prossima.



In seguito i modelli "balbettano" un po', nel senso che andrebbe a prevalere una fase interlocutoria, in cui non si capisce bene chi prenderà il comando delle operazioni. Subito dopo però il modello americano e canadese sembrano avere le idee chiarissime: l'assaggio freddo dei prossimi giorni sarebbe solo l'antipasto di un CRUDO attacco invernale su gran parte del Continente sino al nord Italia.



Le mappe dal 26 novembre in poi mostrano un'irruzione d'aria fredda di notevole portata, tale da abbracciare aree molto vaste del Continente, interagendo con una depressione in arrivo da ovest nell'area mediterranea e portando anche conseguenze nevose, come del resto è abbastanza automatico che capiti in questo tipo di situazioni.



Ci si chiede però quanto sia credibile un'irruzione fredda di tale portata a fine novembre. L'inverno non guarda il calendario, settimana più o settimana meno, se ci sono le condizioni si verificano ondate di gelo e nevicate: gli Stati Uniti hanno sperimentato questo genere di situazioni anche ad inizio novembre, dunque non ci sarebbe molto da stupirsi.





Più che altro il problema è un altro: trattandosi di un circolazione antizonale, cioè contraria al normale flusso delle correnti atlantiche riuscirà ad imporsi per così tanto tempo da stravolgere completamente il normale andamento del tempo europeo? Questo bisognerà chiederlo all'anticiclone: le anomalie che ne hanno caratterizzato negli ultimi anni la presenza in Europa hanno scritto pagina di storia meteo del tutto incolore per le nostre latitudini.



Dunque se per una volta ne scrivesse una per il nord Europa, i tanti appassionati lettori di inverni veri non se ne dispiacerebbero affatto, o no?



Nel frattempo però l'attendibilità di un simile evento non può essere superiore al 30%!



