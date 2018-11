SUPER FREDDO di fine mese: cosa dicono gli aggiornamenti?

L'afflusso di aria fredda che si riscontrando sul territorio potrebbe essere solo un assaggio rispetto a quanto viene previsto da giorni dalle proiezioni dei modelli matematici per la fine di novembre.



Si parla di un ramo del vortice polare sbilanciato verso il Vecchio Continente, di un anticiclone in posizione anomala, tra Islanda e Groenlandia, in grado di bloccare le correnti perturbate atlantiche in arrivo da ovest, almeno in parte, e di consentire invece la discesa di masse d'aria direttamente dal Polo verso tutto l'est europeo ma in parte anche su di noi (clicca sulle mappe per vederle ad alta risoluzione).



Sarebbe un progetto clamoroso per il momento della stagione in cui si verifica, ma ancora lungi dall'essere giudicato sufficientemente attendibile da poterlo avallare.



In altre parole la distanza temporale e soprattutto la configurazione barica tracciata (rara soprattutto per il periodo) non spinge l'attendibilità oltre il 20%, perché il modello americano, pur presentando qualche emissione estrema che mostra il lago gelido abbattersi senza pietà sull'Europa, ne evidenzia molte altre in cui il freddo proverebbe a scendere verso sud, ma già all'altezza della Scandinavia verrebbe agganciato dall'arrivo di depressioni atlantiche in arrivo da ovest e bloccato.

Le prossime emissioni però potrebbero ancora strizzare l'occhio al grande freddo se l'anticiclone si spingesse ulteriormente in direzione del Polo a dividere in due grandi lobi il vortice polare.



Se l'attacco non andasse in porto si continuerebbe comunque a sperimentare una fase dinamica del tempo, sia pure di stampo autunnale. Non si vede infatti alcun anticiclone fare il suo ingresso trionfale sul Mediterraneo e stabilizzare il tempo per giorni.



Inoltre non si nota nemmeno alcuna corrente da ovest sparata tale da portare mitezza estrema. Insomma l'autunno 2018 verrà certamente ricordato come assai turbolento, ora vedremo se anche con un finale da BRIVIDO oppure no.



POTREBBE ANCHE INTERESSARTI:

Arriva la neve?

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/arriva-la-neve-ecco-dove-e-quando-potrebbe-fare-la-sua-comparsa-/76207/