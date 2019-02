SUD: venerdì ancora ROVESCI e NEVE a quote basse!

Un nuovo impulso freddo raggiungerà le regioni meridionali nella giornata di venerdi 15 febbraio , attivando condizioni di instabilità un po' su tutti i settori, in particolare su Lucania, Puglia e Calabria.



Il limite delle nevicate si collocherà tra i 500 e gli 800m, nonostante uno zero termico oscillante tra i 1000 e i 1500m. Infatti in questo frangente della stagione, con temperature anche di qualche grado superiori allo zero negli strati inferiori dell'atmosfera, possono verificarsi rovesci nevosi, perchè il rovesciamento dell'aria fredda verso il basso è talmente violento che il fiocco di neve non ha il tempo di fondere.



In alternativa alla neve possono anche verificarsi rovesci di neve pallottolare e di grandine, in seno naturalmente alle nubi temporalesche più attive.



Per questo nel pomeriggio di venerdi non si escludono temporali nevosi lungo la dorsale appenninica molisana, lucana, sulle Murge e su Sila ed Aspromonte in Calabria. Nevicate o rovesci di neve sono attesi anche sull'Etna.



Non riteniamo possibile invece che in questa occasione la neve possa raggiungere la fascia costiera; è vero che il mare si sta ulteriormente raffreddando ma davvero il percorso del fiocco per raggiungere la costa si farebbe arduo, poichè sul litorale sono previste massime oltre o ben oltre i 5°C.



L'instabilità atmosferica dovrebbe gradualmente attenuarsi nella serata di venerdi, ma la persistenza di aria fredda in quota anche nelle successive 24 ore potrebbe generare nuove nubi convettive anche nel pomeriggio di sabato 16 febbraio, pur con fenomeni in prevalenza sporadici ed isolati.



