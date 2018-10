Su Terracina (LT) è passato un TORNADO (tromba marina che raggiunge la terraferma)

La tempesta che ha colpito gran parte d'Italia nelle ultime 24 ore, con vento fortissimo e nubifragio, ha favorito la formazione di trombe marine: la più forte ha raggiunto ieri pomeriggio dal mare l'abitato di Terracina, nel Pontino.



Quando una tromba marina raggiunge il litorale e penetra nell'entroterra si definisce a tutti gli effetti un tornado (o tromba d'aria). Il tornado di Terracina ha seminato il panico tra la popolazione, abbattuto alberi e fatto volare tetti, una scena spaventosa per chi l'ha vissuta, sconcertante per coloro che l'hanno osservata poi alla tv o in rete.



In questo caso addirittura si è assistito alla fusione di due trombe marine in un unico tornado, che ha devastato il paese. Una vittima, dieci feriti e danni per diversi milioni di euro sono l’effetto del disastro che ieri è stato paragonato a un terremoto, a un bombardamento. Il muro di cemento armato dell'ufficio comunale è venuto giù. Tetti scoperchiati, pareti di case sradicate e oltre una decina di pini marittimi crollati.

Uno di questi si è abbattuto sulla Smart sulla quale viaggiava Nunzio Cervoni, 57 anni, morto sul colpo. Grave il datore di lavoro, 64 anni, al suo fianco, come pure un altro residente di questo centro dell’Agro Pontino. Una decina, inoltre, i feriti colpiti dalla caduta di alberi, muri, cornicioni. Il tetto della Casa di cura per anziani “Curzio Salvini” è stato letteralmente scoperchiato e la struttura è stata evacuata.



