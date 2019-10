Stop del maltempo fino a fine mese, poi un nuovo cambiamento.

Nei prossimi giorni il nostro Paese andrà incontro ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l'esaurimento dell'azione perturbata portata dalla circolazione di bassa pressione che ancora adesso insiste sui nostri mari, accompagnata da frequenti precipitazioni e temporali anche di forte intensità soprattutto al sud. L'intera circolazione in ambito europeo, sarà destinata a subire una trasformazione abbastanza sostanziale; viene previsto un rialzo della pressione sull'Europa occidentale, contestuale ad un raffreddamento delle temperature in vista per la Penisola Scandinava e i paesi dell'est Europa. Ne potrebbe conseguire una fase di tempo più stabile ad iniziare già nel weekend dalle regioni settentrionali, in graduale progressione anche al centro ed al sud entro i primi giorni della prossima settimana. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 27 ottobre:

Alcuni modelli previsionali ipotizzano il passaggio di una perturbazione a cavallo tra il termine di ottobre e l'esordio di novembre , il terzo ed ultimo mese dell'autunno meteorologico. Ancora molto incerti i connotati di questa nuova perturbazione, l'ipotesi del modello americano è quella di un impulso dalla provenienza prettamente settentrionale, con un coinvolgimento più diretto delle regioni del centro e del sud, anche se in linea generale potrebbe trattarsi di un passaggio molto veloce. Senza dubbio in questo contesto, l'aspetto più interessante potrebbe essere rappresentato proprio dall'andamento delle temperature previste in sensibile diminuzione rispetto ai valori attuali.