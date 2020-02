Splende il Sole ma si avvicina una perturbazione: torna la pioggia?

Alta pressione che sembra non voler proprio mollare la presa sull'Italia e sul Mediterraneo centro-occidentale: il mese di febbraio sta confermando l'andamento estremamente secco e soprattutto poco freddo di gennaio e di tutto l'inverno. Tra tanta stabilità e mitezza potrebbe inserirsi una rapida e debole perturbazione nord atlantica che proprio nelle prossime ore potrebbe riportare la pioggia su diverse regioni, ma nulla di particolarmente rilevante.

Dalle immagini satellitari è già evidente la perturbazione in avvicinamento dalla Francia e che dal pomeriggio approccerà il settentrione:





Previsioni per oggi 13 febbraio 2020

Mattina stabile su tutta Italia con tanto Sole e innocue velature sui settori tirrenici e al nord. Dal pomeriggio aumenteranno gradualmente le nubi sulle regioni settentrionali stante l'avvicinamento della perturbazione ora situata in Francia. Tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera giungeranno le prime piogge su Liguria, Toscana settentrionale, basso Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia. I fenomeni saranno generalmente deboli, al più moderati o forti su Lunigiana e Garfagnana.

In tarda serata ed entro la mezzanotte le piogge si estenderanno anche al nord-est, con intensità sempre debole. La neve scenderà solo oltre i 1300-1400 metri di altitudine. Sul resto del centro-sud tempo prevalentemente stabile e soleggiato, in attesa del peggioramento rapido di domani che approfondiremo in un prossimo articolo.