Spettacolari nevicate tra Toscana ed Emilia, inizia a nevicare a Bologna

La neve è giunta a bassa quota come ampiamente previsto nei giorni scorsi : i fiocchi bianchi sono scesi sin verso le pianure della Lombardia e dell'Emilia occidentale nel corso della mattina, tanto che localmente si sono accumulati tra i 3 e i 7 cm di neve su alcune zone più avvantaggiate. La "dama bianca" ha imbiancato anche le basse quote della Liguria e della Toscana, sfiorando anche i 100/150 metri di altitudine. Qualche fiocco coreografico è giunto anche su Livorno nel primo pomeriggio. Quasi all'asciutto invece Piemonte, Valle d'Aosta e gran parte del Triveneto.

Una spettacolare nevicata si è verificata su Siena nel pomeriggio e non solo : gran parte della provincia è stata imbiancata dalla neve. Nel video vi mostriamo la splendida nevicata con fiocchi grossi avvenuta pochi minuti fa a San Gimignano, pochi chilometri a nord di Siena.

Il grosso del maltempo si sta ora concentrando sull'Emilia Romagna, mentre su Toscana, Lombardia e Liguria la situazione va gradualmente migliorando : forti precipitazioni sono in atto dal piacentino sino alla Romagna, nevose fino a quote pianeggianti su tutta l'Emilia. Nevica a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e, da pochi minuti, anche su Bologna. Piove su ferrarese, ravennate e tutta la pianura romagnola, mentre nevica oltre i 200/400 metri di altitudine.



Le nevicate proseguiranno sino a stasera sull'Emilia, fino in pianura, per cui gli accumuli potranno crescere sensibilmente anche oltre i 5 cm.