Spettacolari nevicate in Nuova Zelanda, alberi in fiore ricoperti di neve - le immagini

Splendide nevicate di fine inverno in Nuova Zelanda. Sta arrivando la primavera nell'altro emisfero!

Mentre in Italia stiamo vivendo gli ultimi scampoli d'estate e siamo ormai prossimi ad entrare in autunno, dall'altra parte del mondo vanno in scena gli ultimi sussulti invernali visto che ormai sta per avvenire il cambio definitivo di stagione, che porterà l'emisfero australe dall'inverno alla primavera.

Una forte ondata di maltempo e freddo antartico ha investito la Nuova Zelanda tra domenica 16 e lunedi 17 settembre, favorendo nevicare sino a quote relativamente basse. La neve ha imbiancato colline e montagne raggiungendo anche i 15 cm di accumulo. Imbiancate anche le campagne con gli alberi in fiore, i quali hanno regalato uno scenario davvero suggestivo! Splendide le foto che arrivano da Arrowtown :

Ecco anche uno splendido video della nevicata: