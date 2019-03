Speranze di pioggia al NORD? Forse LUNEDI 18 MARZO, ecco l'analisi e il responso

Pioggia al nord: una questione delicata! La presenza dell'alta pressione sull'ovest del continente seguita a distorcere le correnti sulla nostra Penisola, facendole provenire da nord-ovest.

L'arco alpino si mette quindi in mezzo e come un baluardo insormontabile nega le precipitazioni su una buona fetta del nord, specie al nord-ovest, deviandole verso il centro e il meridione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni in Italia nella giornata di lunedi 18 marzo secondo il MODELLO EUROPEO:

Secondo l'elaborato nostrano vi sarebbe una ghiotta occasione per avere piogge di un certo peso sull'alta Italia nella giornata in parola; sulle Alpi arriverebbero anche nevicate più o meno intense; le precipitazioni colpirebbero in parte l'alta Toscana, l'Umbria occidentale, l'alto Lazio e la Sardegna settentrionale.

La seconda immagine mostra la sommatoria della pioggia in Italia nella medesima giornata (lunedi 18 marzo), secondo il MODELLO AMERICANO.

Rispetto alla precedente analisi, si notano diverse "zone d'ombra" sulle regioni settentrionali, segno che (secondo questo elaborato) la perturbazione potrebbe avere una penetrazione non ottimale.

Qualche precipitazione anche di discreta fattura sarebbe comunque garantita, specie sul settore di nord-est e sulle Alpi, unitamente alle zone dell'alto e medio Tirreno.

La terza immagine è la mappa delle probabilità di pioggia per lunedi 18 marzo imbastita dal MODELLO AMERICANO sulla media di 20 possibili scenari:

Si nota una probabilità di precipitazioni ALTA sulle Alpi; MEDIA sulle zone di pianura del nord e MEDIO-BASSA o BASSA sulle altre regioni italiane.

IL NOSTRO PARERE: pioverà quindi al nord all'inizio della settimana prossima? Rispetto alla perturbazione precedente, sembra esserci una maggiore concordanza di vedute tra gli elaborati, anche se la scadenza previsionale resta ancora impervia. Di conseguenza, per il momento, la probabilità che possa piovere al nord all'inizio della settimana prossima è quella indicata nell'ultima mappa.

Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o diminuire queste percentuali in basse alle nuove uscite modellistiche. Continuate quindi a seguirci...