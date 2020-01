Speranze di inverno a cavallo tra la seconda e la terza decade di gennaio

Il tempo previsto sul nostro Paese nei prossimi giorni, vedrà una lenta attenuazione del campo anticiclonico sul Mediterraneo, sotto la spinta delle correnti occidentali che, con le loro perturbazioni, tenderanno a scendere un po' di latitudine in corrispondenza dell'Europa occidentale, con un aumento della nuvolosità in previsione per i settori del medio ed alto Tirreno, nonché sulle regioni settentrionali. Questa nuvolosità prevalentemente costituita da nubi di tipo basso, si farà vedere soprattutto sulle seguenti regioni; Liguria, Toscana, Lazio, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto. Sulle regioni del centro e del sud l'alta pressione sarà invece in grado di garantire ancora alcuni giorni di tempo stabile, almeno fino a giovedì 16 gennaio.

Volgendo lo sguardo al tempo previsto a ridosso del prossimo fine settimana, le correnti occidentali molto forti che stanno interessando l'Europa in questo periodo, saranno destinate a rallentare un po', favorendo delle ondulazioni più pronunciate della corrente a getto. Ne potrebbe scaturire lo sviluppo di una perturbazione diretta allo stivale italiano a cavallo tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio . In questa sede potrebbe verificarsi anche una riduzione delle temperature, con l'arrivo di qualche nevicata a quota più bassa al nord. Ecco la previsione del modello americano riferita alla mattinata di domenica 19: