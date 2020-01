Speranze d'inverno: occhi puntati alla terza decade di gennaio

Almeno fino al termine della prima metà di gennaio, non sembrano comparire all'orizzonte scenari di tempo instabile in grado di proiettarci verso uno scenario di tipo invernale. La circolazione atmosferica infatti, resterà influenzata da un Vortice Polare (bassa pressione sull'Europa settentrionale) assai compatto che lascerà ben poco spazio alla variabilità.

In linea generale almeno fino al 15/20 di gennaio si preannunciano scenari di tempo tranquillo, valori termici tendenzialmente miti lungo le coste, freddo umido, nebbie e inquinamento elevato sulla Valpadana, poche occasioni di pioggia o neve. La previsione del modello americano riferita a mercoledì 15 gennaio, ancora con un Vortice Polare compatto sull'Europa del nord, correnti tiepide di origine oceanica: