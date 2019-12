Sotto NATALE altro episodio invernale?

L'inverno si prende una pausa e decide di ripassare la palla all'autunno. La prossima settimana dunque la vivremo all'insegna della mitezza, almeno sino a venerdì 20, perché da sabato 21 l'Atlantico tornerà a veicolare aria un po' più fredda sul centro Europa e sul bacino centrale del Mediterraneo, come si può chiaramente notare dalla mappa qui sotto:

In questo contesto non si può fare a meno di notare il tentativo dell'anticiclone scandinavo di prendere possesso dell'area nordica , cosa che si nota ancor di più nella mappa successiva che vi proponiamo per lunedì 23 dicembre:

E' davvero possibile che l'Atlantico freni cosi tanto e cosi in fretta? Forse no, ma l'opzione non è da trascurare e in ogni caso, anche senza tirare in ballo i "mostri sacri" quali sono ritenute queste figure storiche della meteorologia, basterebbero ondulazioni come quelle che vi presentiamo qui sotto e si scorgono in diverse corse perturbatrici del modello americano per vedere NEVE a quote basse e non solo al nord.



Guardate allora questa sequenza: prima depressione sullo Jonio con venti freddi da nord al seguito, poi altra depressione centrata tra nord e centro, il tutto tra Santo Stefano e i giorni successivi: