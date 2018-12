Solstizio d'Inverno: quest'anno cade alle 23.23 di venerdì 21 dicembre

Il termine solstizio deriva dal latino e significa "sole fermo". In occasione del Solstizio d'inverno infatti, il sole smette di calare rispetto all'equatore celeste, per poi invertire il suo cammino, cominciando nuovamente a regalare più ore di luce. Durante il Solstizio d'inverno il sole tocca il punto più basso rispetto all'orizzonte. A mezzogiorno la sua altezza tocca il punto minimo rispetto a tutti gli altri giorni dell'anno. Il cambiamento nella posizione della nostra stella sulla volta celeste, è provocato dall'inclinazione dell'asse terrestre. Quest'anno il solstizio d'inverno toccherà il nostro emisfero alle 23.23 ora italiana.

L'inclinazione dei raggi solari, determina la variazione delle stagioni e quindi le temperature più calde in estate, più fredde in inverno. In questo periodo dell'anno i raggi arrivano molto più inclinati rispetto all'estate, scaldano meno la superficie terrestre e determinano il raffreddamento dell'aria, anche se in genere la circolazione atmosferica reagisce sempre un po' in ritardo rispetto alle giornate di minimo irraggiamento solare e durante l'inverno, statisticamente il periodo più freddo viene raggiunto tra i mesi di gennaio e febbraio.