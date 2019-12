Solstizio d'inverno: domani la giornata piÃ¹ corta dell'anno

Alle 05.19 di domani, domenica 22 dicembre, il Sole raggiungerà il punto maggiormente a sud rispetto all'Equatore celeste: la nostra stella sorge nel punto più a sud-est e tramonta nel punto più a sud-ovest, dunque avremo anche la giornata più breve e la notte più lunga. All’Equatore restano costanti le dodici ore di luce e le dodici ore di buio, mentre in tutti i luoghi più a nord avremo la giornata più breve e la notte più lunga, differenza tanto più marcata quanto maggiore è la latitudine.

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente "generosa" di luce al sud, laddove la differenza nella durata del giorno tra una località dell'estremo nord Italia (per es Belluno) con una dell'estremo sud (per es Pantelleria) sfiorerà ben un'ora di luce in più.