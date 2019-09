Sisma nella notte sul centro Italia: colpite le aree già danneggiate dal terremoto del 2016

Un nuovo terremoto si è verificato questa notte nelle regioni del centro Italia. Le località colpite sono state le stesse devastate dal forte terremoto a cavallo tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.1 con epicentro nei pressi di Norcia . La profondità a soli 8 km, ha permesso alle onde sismiche di propagarsi molto rapidamente verso la superficie. Il tremore è stato avvertito distintamente da Ascoli Piceno, Teramo, Foligno, Macerata, Rieti, Spoleto, Fabriano, e Fermo. Nelle zone più vicine all'epicentro si è verificato un risentimento sismico pari a 5° grado della scala Mercalli.

Ironia della sorte, ancora una volta il terremoto si è verificato durante le ore notturne, mentre la popolazione stava dormendo. Secondo l'INGV, la zona dell'epicentro è stata la stessa coinvolta dai devastanti terremoti del 2016. Appare inoltre probabile che questo nuovo tremore, possa appartenere alla stessa sequenza sismica iniziata tre anni fa e che prosegue tutt'ora con eventi di media e di bassa magnitudo. Questa mattina sono scattati i primi sopralluoghi nei comuni interessati, dove non vengono registrati feriti e non ci sono ulteriori danni a carico delle infrastrutture.



A pochi minuti dal primo sisma, si sono verificate altre due scosse di assestamento con magnitudo 3,2 e 2. Raffiche di telefonate ai vigili del fuoco, la gente di Norcia presa dal panico, si è riversata in strada nel cuore della notte.