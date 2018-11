Sicilia, maltempo: ennesima tragedia, 10 morti e un disperso

Sicilia - Il maltempo torna a mietere vittime. Dieci morti e un disperso.

Sicilia - Si torna a scrivere dell'ennesima tragedia generata dalle avverse condizioni meteorologiche. In Sicilia, il bollettino a causa del maltempo è tragico. Dieci morti e un disperso in meno di 24 ore.

In provincia di Palermo, e più precisamente a Casteldaccia, 9 persone sono annegate all'interno di una villa allagata dalle acque del fiume Milicia. Nell’abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Il bilancio poteva essere ben più grave, infatti: due persone, un uomo e una bambina, si sarebbero salvate perché uscite per andare ad acquistare dei dolci. Una terza persona rimasta fuori dalla casa ha lanciato l’allarme col cellulare aggrappandosi a un albero nel momento in cui l’abitazione è stata sommersa dall’acqua. Secondo il testimone e le indagini di Polizia e Vigili del Fuoco, le vittime non avrebbero avuto scampo, sarebbero annegate perché il livello dell'acqua all'interno della villa, è arrivato in pochissimo tempo al soffitto.

E’ stato trovato morto anche uno dei due uomini che erano dispersi a Vicari (Palermo) a causa del maltempo. L’auto in cui si trovavano è stata investita dall’acqua esondata dal fiume San Leonardo. Continuano le ricerche per il secondo uomo che si trovava nell'abitacolo. Attualmente le condizioni meteorologiche sono migliorate su tutto il palermitano. Intense piogge e temporali stanno interessando esclusivamente i settori orientali. Potrebbe interessarti anche: