Sicilia: grosso temporale V-shaped in arrivo, alto rischio nubifragi

Dopo tanto caldo fuori stagione e tanta siccità, il tempo è pronto a mutare drasticamente sulla Sicilia per mezzo di una forte perturbazione atlantica ormai ad un passo dall'isola. Come da previsione si è sviluppato un lungo e vasto temporale nel mar Tirreno, tanto da collegare il nord Italia con l'estremo sud.

La parte più attiva del temporale, tuttavia, è quella più meridionale dove troviamo anche i contrasti termici più importanti: il vasto e potente temporale V-shaped si sta rinforzando sensibilmente tra Canale di Sicilia e Tunisia, dove il vento di scirocco alimenta praticamente senza sosta tutto il sistema.

Ricordiamo che i "temporali V-shaped" sono tra i più potenti esistenti soprattutto per l'elevato quantitativo di pioggia che riescono a scaricare al suolo in breve tempo.

Il temporale si dirige verso est e nelle prossime ore coinvolgerà in pieno tutta la Sicilia, a partire dai settori più occidentali come trapanese, palermitano e agrigentino. L'arrivo del vasto e intenso temporale è previsto tra tardo pomeriggio e prime ore della sera: al suo impatto ci aspettiamo piogge forti, localmente a carattere di nubifragio, venti intensi ed una spiccata attività elettrica.

Tra la notte e domani mattina (25 ottobre) il forte temporale attraverserà la Sicilia e si dirigerà sulle aree orientali dell'isola dove porterà nubifragi e forti colpi di vento. I fenomeni più intensi potranno interessare siracusano, catanese e messinese con rischio anche di eventi alluvionali. Il maltempo persisterà quantomeno sino a sabato sulla Sicilia ionica.