Sicilia colpita dal maltempo : gravi disagi ed esondazioni sulla Palermo-Agrigento - VIDEO

Forti temporali in Sicilia, vasti allagamenti ed esondazioni tra Palermo e Agrigento.

Situazione che rimane critica in Sicilia dopo i forti temporali avvenuti tra la notte e le ore mattutine : le aree maggiormente colpite risultano quelle occidentali tra palermitano, trapanese e agrigentino, dove numerosi canali sono esondati a seguito delle piogge a carattere di nubifragio. Il forte temporale stazionario che ha causato questi disagi, si è poi spostato verso est.

Situazione Critica sulla Palermo - Agrigento fra Lercara Friddi e Castronovo dove la strada è impraticabile e totalmente sommersa dall'acqua. Segnaliamo la chiusura in entrambe le direzioni.



Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore per via della risalita di nuovi sistemi temporaleschi dal Canale verso la Sicilia, in particolar modo sulle coste meridionali. Prestare massima attenzione alle condizioni del tempo almeno sino al week-end.



Video che arriva da Lercara Friddi, registrato da Luciano Marino, sindaco di Lercara: