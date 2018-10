Sicilia: altra notte ad alta tensione, forti temporali tra Palermo, Catania e Ragusa

Nuovi forti temporali in Sicilia, prende forma la bassa pressione sul centro-sud.

Un vasto sistema temporalesco ha colpito la Sicilia durante la notte, causando nuovi black-out e disagi a causa delle piogge a tratti torrenziali. Colpita, tra le 04.00 e le 05.30 tutta l'area occidentale, specie quella di Palermo, dove sono caduti numerosi fulmini.



Dopo l'alba il temporale si è spostato sulla Sicilia orientale dove sta nuovamente colpendo aree già devastate dalle alluvioni dei giorni scorsi. Intense piogge sono in atto tra ragusano, siracusano e catanese, con rain rate davvero esorbitanti (a tratti superiori ai 500 mm/h). /// Il "rain rate" è l'intensità della pioggia///



Fortunatamente non sono presenti e non ci sono le condizioni per temporali stazionari persistenti. L'intero sistema temporalesco che ha colpito la Sicilia si sta gradualmente muovendo verso est e a breve dovrebbe tornare a splendere il Sole. Attenzione tuttavia nel pomeriggio, in quanto potrebbero sopraggiungere nuovi locali temporali sulla Sicilia orientale.