SICCITA' al NORD: qualche modello vede una via d'uscita, ma è CREDIBILE?

Questa mattina qualcosa si muove tra le maglie del modello europeo e canadese, mentre resta completamente chiuso l'americano.

Ribadiamo che fino al termine di marzo sarà praticamente impossibile far piovere sulle regioni settentrionali. Successivamente qualcosa potrebbe muoversi, ma le corse ufficiali non bastano per sentenziare il cambiamento; devono muoversi anche le medie.

La corsa ufficiale del modello europeo imbastita questa mattina per sabato 30 marzo propone una ghiotta occasione per avere la pioggia sulle regioni settentrionali.

La perturbazione visibile sull'Europa occidentale avrebbe le carte in regola per determinare piogge di un certo peso sull'alta Italia...e non solo.

E' credibile questa previsione? Basta guardare la media degli scenari del modello medesimo inerente alla giornata in parola per trovare tutt'altro, ovvero l'alta pressione nella solita posizione senza la benchè minima speranza di pioggia in Italia.

Tutto ciò cosa significa? Che la corsa ufficiale imbastita questa mattina dal modello europeo NON E' CREDIBILE...

Allontanandoci dalla galassia del modello europeo, anche la corsa ufficiale del modello canadese promette la pioggia al nord nell'ultimo sabato di marzo:

Come nel caso del modello europeo, si nota una ghiotta occasione per far piovere sull'alta Italia nella giornata di sabato 30 marzo. La perturbazione formerebbe anche una depressione sul Mar Ligure a fortificare il "maltempo" in loco.

E' credibile questa evoluzione? Ecco cosa prevede la media degli scenari del modello canadese per il medesimo giorno...

...IL NULLA!

Di conseguenza, anche il run ufficiale del modello canadese per sabato 30 marzo non è credibile. L'unico modello coerente tra media e run ufficiale è il modello americano, che difatti prevede alta pressione sull'Italia senza possibilità di appello.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO