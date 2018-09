Siberia, avanza la stagione fredda: arrivano le prime bufere di neve in pianura

Arrivano le prime nevicate sulla Siberia orientale, fino in pianura. Primi segni dell'avanzata invernale.



Con l'accorciarsi delle giornate le regioni polari e sub-polari possono finalmente iniziare il loro processo di raffreddamento che andrà man mano a costruire il grande "vortice polare" che innescherà la catena di perturbazioni autunnali e invernali che coinvolgeranno l'emisfero settentrionale nei prossimi 6 mesi.



I primi segnali di cambiamento li stiamo riscontrando in Siberia dove l'estate, decisamente più calda del normale, sta ormai volgendo al termine e sta lasciando spazio alle prime importanti perturbazioni artiche cariche di aria fredda e neve.



Nel corso del week-end le temperature sono crollate su gran parte della Siberia settentrionale e orientale sin verso il Giappone settentrionale. La colonnina di mercurio si è portata sin verso lo zero e localmente anche sotto, favorendo l'arrivo delle prime bufere di neve dell'anno sino in pianura.



Colpite particolarmente la repubblica del Khakassia e la Yacuzia dove sono stati accumulati oltre 10 cm di neve fresca. Insomma l'inverno procede come da tabellina di marcia, pronto a riconquistare le vaste e gelide terre siberiane.