Si rinforza l'anticiclone, caldo in aumento. Temporali sulle Alpi

Una nuova sfuriata dell'alta pressione sub-tropicale si sta preparando sul Mediterraneo e questa volta a pagarne le spese saranno direttamente le regioni del sud Italia. L'ondata di caldo sarà piuttosto rapida ma anche molto intensa e raggiungerà l'apice nella giornata di venerdì 2 agosto. Ai margini dell'anticiclone invece il nord, dove il caldo sarà tutto sommato nella norma e si ritroverà alle prese coi tipici temporali del periodo.

La giornata di oggi, 31 luglio 2019, ultimo giorno del mese, si presenterà generalmente stabile su quasi tutto il territorio italiano. In particolare avremo cieli sereni su quasi tutto il centro-sud, ad eccezione di isolati annuvolamenti sui versanti tirrenici (Calabria in particolare) a causa della condensazione dell'umidità del mare. A queste nubi non seguiranno piogge.

INSTABILITA' SULLE ALPI | L'estremo nord si ritroverà ai margini dell'alta pressione e se la vedrà con deboli correnti fresche atlantiche che, interagendo con la calura, daranno luogo ad acquazzoni e temporali. I primi fenomeni sono già in atto in questi minuti sulla Lombardia settentrionale, dove vengono segnalati anche locali nubifragi. Tra pomeriggio e sera ancora parecchia instabilità lungo l'arco alpino e prealpino, senza sconfinamenti in pianura.

CALDO IN AUMENTO | Le temperature sono destinate ad aumentare su tutto il centro-sud di un paio di gradi rispetto a ieri. Le massime non andranno oltre i 32-34°C sul centro-sud e non oltre i 30-31°C al nord.